BRETON, Yvette



Au centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, le 26 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Yvette Breton, épouse de monsieur Pierre-Yves Blouin. Elle était la fille de feu monsieur Jean Breton et de feu madame Marie-Jeanne Bouchard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport) et elle était originaire de l'Ange-Gardien. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifSes cendres reposeront au columbarium Wilbrod Robert. Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible en direct et en rediffusion via www.funeraweb.tv Madame Breton laisse dans le deuil son époux monsieur Pierre-Yves Blouin ; ses enfants : Richard (Hélène Blouin) et Guylène (Réal Robitaille) ; son petit-fils : Mathieu Blouin (Ariane Tessier Pothier) ; ses frères et sœurs : Jean-Paul (Louise Gariépy), Lisette (Guy Pouliot) et Colette (André Gariépy) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin : Jean-Louis (feu Lise Bouchard), Pauline (feu Claude Vézina), Hélène et Gisèle Carpentier (feu Paul-André Blouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jacques (feu Gabrielle Picard), feu Simonne (feu Rodolphe Gagné), feu Thérèse (feu Didace Dion), feu Léo, feu Jean-Guy (feu Gaëtanna Bernard) et feu Denis ainsi que la belle-sœur de feu Claude Blouin (feu Huguette Fontaine), feu Louise Blouin (feu Jean Godbout) et feu Michel Blouin. Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement Alphonse Bonenfant pour leur dévouement et les bons soins prodigués.