GIGUÈRE, Estelle



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 février 2023, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Estelle Giguère, épouse de feu monsieur Raoul Lavoie, fille de feu madame Odelisca Asselin et de feu monsieur Eudore Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis Lavoie (Claire Fiset), Louise Lavoie (Gaston Bédard) et Gaston Lavoie (Louise East); ses petits-enfants: Isabelle, Philippe, Jonathan, Caroline, Audrey, Simon et Marie-Pier; ses arrière-petits-enfants: Ève, Samuel, Anthony, Tommy, William et Jacob; sa soeur Édith ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée: Thérèse, Gildas, Vincent et Louis-Sarto. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence le Havre du Trait-Carré et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et/où la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.