GAGNÉ, Jeannine Talbot



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 28 février 2023 à l'âge de 84 ans est décédée Mme Jeannine Talbot, épouse de feu M. Alphonse Gagné et fille de feu Trefflé Talbot et de feu Bernadette Nicole. Elle demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 9h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Paul-de-Montminy. Elle laisse dans le deuil sa fille Fabienne (Gilles English et ses filles Sabrina (Daniel Houle) et Chloé et ses petits-enfants Amy, Camille et Nathan); elle était la sœur de : feu Gaston (Monique Nicole), Madeleine, Roger (Yolande Boucher), Georgette, Rose-Aimée, Rose-Hélène (Maurice Poirier), Julien (Jocelyne Desrosiers), Julienne (Gaétan Dionne), feu Raymond (feu Lise Ducasse); de la famille Gagné, elle était la belle-sœur de : Cécile (feu Paul Couture), Jeanne D'Arc (feu Ronald Lee), Georges et feu Claude (Ghislaine Lajoie). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Remerciements au personnel de la Maison d'Hélène pour leurs bons soins et leur accompagnement ainsi qu'au personnel du CLSC de St-Fabien-de-Panet et aux docteurs Annie Tremblay, Véronique Paquin et Vincent Barrette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON.