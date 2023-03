CÔTÉ, Gérard



Au CHSLD Pavillon Bellevue à Lévis, le 26 février 2023, à l'âge de 99 ans et 9 mois, s'est éteint doucement monsieur Gérard Côté, époux de feu madame Louise Moffet, fils de feu monsieur Alphonse Côté et de feu madame Rose-Anna Bibeau. Il a vécu la majorité de sa vie à St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses enfants : Carlyne (le père de ses enfants Michel Desrochers), Huguette (feu Simon Dubois), Lisette (Pierre Payeur), Mario (Suzanne Charest), Suzanne (Yves Demers); ses 12 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants; il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs : Simone Béland (feu Paul-Émile Moffet) et Rolande Cayer (feu Ernest Côté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Il a été précédé dans la mort par les autres membres des familles Côté et Moffet. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du 2e étage du Pavillon Bellevue pour les soins, l'accompagnement et l'amour que chacun et chacune lui ont portés tout au long de son séjour. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 10 mars 2023 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.