DROUIN, Marie-Berthe Rousseau

À l'hôpital du St-Sacrement, Québec, le 18 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée dame Marie-Berthe Drouin, épouse de monsieur Jacques Rousseau. Elle était la fille de feu dame Aurore Gosselin et de feu monsieur Joseph Drouin. Elle demeurait à Québec, autrefois de Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/68533. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux adoré, elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Alain Girard), Nathalie (Eric Audet); ses petits-enfants : David Sylvain, Vincent Girard (Méri Asatryan), Anabel Sylvain (Félix Bois); son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Anne-Marie (feu Guy Lavertu), Georgette (feu Jean-Yves Couture), Jeannette (feu Marcel Côté), Jean-Claude (Lise Blais), Rose-Hélène Plante (feu Omer), Lilianne Roberge (feu Adrien), Roger Blais (feu Noëlla); de la famille Rousseau : Marcel (Marie-Blanche Sigouin), Germaine Côté (feu Paul-Robert), Denise Genest (feu Henri) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marie-Berthe était également la sœur de : Lorenzo, Simonne (Napoléon Plante), Rosaire (Estelle Laliberté), Paul-Émile (Colette Therrien), Gemma (Roger Mercier), Gertrude (Camille Turcotte); et la belle-sœur de : Benjamin (Jeannine Lamontagne), Arthur (Irène Bélanger), Antoine, Raymond, tous décédés. Les Funérailles sont sous la direction de :