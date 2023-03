LACROIX, Richard J



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Richard J Lacroix, époux de dame Françoise Gagné, fils de feu Wilfrid Lacroix et de feu Fernande Lafleur. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Pierre Martin) et Daniel (Elza Roussel); ses petits-enfants : Geneviève et Étienne Martin, Elizabeth et Laura Lacroix; sa sœur Claudette (feu Roger Bourque); ses beaux-frères et belles-sœurs : Marc (Monique Poulin), Charlotte (Jacques Vachon), Georges (Claudette Cliche), Gilberte (Michel Côté), Andrée (Aurèle Mercier) et Simon (Claude Tardif). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph : samedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du 4ième étage des Résidences du Précieux-Sang à Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C. P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à la Fondation Mira Inc. (1820, Rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine, QC, J0H 1S0) : https://mira.ca/