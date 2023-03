DUGAL, Claire Dubé



Au CHSLD St-Augustin, le 23 février 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Claire Dubé. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Jacques Dugal. Elle était la fille de feu madame Corinne Higgins et de feu monsieur Gonzague Dubé. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle, Christine (Stéphane Garant) et Jean-François (Jo-Annie Laurendeau-Guay); ses petits-fils : Simon, Cédric, Arnaud et Léonard. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Jacques (Andrée Cloutier), Nicole (feu Pierre Guay), Richard (Brigitte Lucas), Joanne et Simon (Manon Caron); les membres de la famille Dugal : Denise (Robert Garneau) et Henriette. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, sa filleule Gabrielle ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s, particulièrement sa cousine Louise et ses amies Bernice, Micheline, Vivian et Pierrette. La famille a confié madame Dubé auLa famille recevra les condoléancesLa famille tient à remercier le personnel du 2ième étage du CHSLD St-Augustin ainsi que la merveilleuse équipe de la résidence La Maison Echo du Cœur pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Dubé et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec et à la Maison Echo du Cœur (940, boul. Raymond, Québec, QC G1B 1J7).