BÉDARD, Benoit



À l'hiver de sa vie et à l'aube de ses 88 ans, le 10 décembre 2022, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.), est décédé monsieur Benoit Bédard, fils de feu dame Marguerite Côté et de feu monsieur Paul-Émile Bédard. Il demeurait à Québec.En 1961, il épousa Ghislaine Turgeon et de leur union qui dura 33 ans sont nés 3 fils, Jean, Richar et Martin. Pendant plus de 55 ans, Ben a sillonné, la ville de Québec, dans tous ses recoins, parcourant des dizaines de milliers de kilomètres sans compter les heures. Il était un homme affable qui appréciait les rencontres humaines. Il était propriétaire-chauffeur au sein de Taxis Coop Québec 525-5191 ou le 89, comme il le disait fièrement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Bouchée Généreuse, 145 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec QC, G1L 4H8, www.laboucheegenereuse.org