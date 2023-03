BERTHIAUME, Gilberte Gosselin



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Gilberte Gosselin à l'Hôtel-Dieu de Levis le 23 février 2023 à l'âge de 86 ans et 8 mois. Elle demeurait à St-Gilles de Lotbinière. Elle est allée rejoindre ses parents Albert Gosselin et Yvonne Kelly, son mari Bertrand Berthiaume qui l'a quittée trop vite et trop tôt, son compagnon de vie Harry Gagné et tout dernièrement sa fille Solange. Elle manquera à ses êtres les plus chers sa fille Sylvie (Gaétan Labonté), Jean Paul Dion (le conjoint de Solange), les enfants d'Harry Gagné qu'elle considérait comme ses fils Raymond et Steve, ses 3 petites-filles qu'elle adorait et leur conjoint Jessica Labonté (Matthew Brunsen), Véronique Labonté (Michael Leblond), Marie Myriam Dion (Cédric Lambert), les enfants de Steve Derek et Maelie, ses 4 arrière-petits enfants dont elle était si fière Emy Rose, Antoine, Rosalie et Simon et son amie Laura Baillargeon. Elle laisse aussi ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs des familles Gosselin, Berthiaume, Gagné et de nombreux amis, neveux, nièces, cousins et cousines. Nous tenons à remercier le manoir Beaurivage, principalement l'unité prothétique pour la qualité des soins reçus. Un merci particulier à Mélissa Bombardier, Christelle et Emy. Nous remercions aussi son cousin Gabriel Gingras pour son engagement auprès de Gilberte tout au long de sa vie.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Pour ceux qui ne pourront être présents, il sera possible de visionner les funérailles en direct et en différé en cliquant sur l'icône " Diffusion web " dans l'avis de décès de Mme Gosselin sur le site salonsdupuis.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, Lévis, Qc G6V 4G9. Site web : www.mspdulittoral.com. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire