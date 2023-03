MOISAN, Georgette Latulippe



Entourée de l'amour des siens à l'Hôpital Laval, le 9 février 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée madame Georgette Latulippe, épouse de feu monsieur Camille Moisan, fille de feu madame Exilia Labrecque et de feu monsieur Louis Latulippe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances 60 minutes avant la cérémonie. La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (feu Lisette Grannary), Linda et Sylvie ; ses petits-enfants adorés : Steeve, Cynthia, Jimmy (Samuelle), Andrée-Ann (Arnaud) ; ses trois arrière-petits-enfants d'amour : Léo, Ally et Charlie ; ses frères : Armand (feu Fleurette Gignac), Louis (feu Irène Genest), Jean-Guy (Annette Gaumond), Laurent (Solange Jacques) ; ses belles-sœurs : Aline Moisan (feu Arthur Latulippe), Nicole Moisan (feu Lauréat Latulippe), Jeanne Garneau (feu Roméo Latulippe) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.