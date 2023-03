VAILLANCOURT, Françoise



Au C.H.U.L., le 5 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Françoise Vaillancourt, épouse de feu monsieur Réal Huot, fille de feu monsieur Henri Vaillancourt et de feu dame Germaine D'Auteuil. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain Huot (Nathalie Gagnon), Line Huot, Louis Huot (Julie Bédard) et Nathalie Huot (Tim Morten); ses petits-enfants: Lucie-Maude Giguère (Frédéric Trudeau), Marie-Claude Giguère (Sandrine Drolet-Toutant), Véronique Huot, Réal Jr Huot et Victoria Huot; ses arrière-petits-enfants : Logan Giguère et Charly Giguère; ses frères et sœurs : Huguette (feu Roland Thibault), feu Yvon (feu Ghislaine Bérubé), Jean-Louis (feu France Tremblay), Gaston (Brigitte Villeneuve) et feu Murielle (Jacques Cantin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot : feu Albert (Rose-Annette Paradis), feu Léo (feu Thérèse Leclerc), feu Gérard (feu Yvette Fontaine), feu Fernand (feu Lorraine Labrecque), feu Irène (feu Gérard Grenier), Claudette (Laurent Lessard), Dolorès (Marc Lessard), feu Gisèle (feu Henri-Louis Bourret) et feu Lucienne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du C.H.U.L., du Domaine Saint-Dominique et celui de la résidence Sélection Retraite Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la Société de la SLA Québec, 5415 rue Paré, bur. 200, Montréal Qc, H4P 1P7, www.sla-quebec.ca