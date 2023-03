LÉPINE, Guy R.



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 février 2023, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédé Monsieur Guy Lépine, fils de feu Madame Irène Tremblay et de feu Monsieur René Lépine. Natif de Bagotville, il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de Bagotville sur le lot familial cet été. La date et l'heure seront communiquées à la famille. Ceux désireux d'assister pourront le faire.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Eve (Jean-François Simard) et Nicolas (Brianne Mack), ainsi que sa compagne Suzanne Laroche; ses sœurs : Lorraine (feu Jean Zalloni), Orietta (feu Gaspare Giacalone), feu Shayrone née Claudette (Réal Préfontaine), feu Lily (feu M. Murray O'Regan), Charlotte (Jean-Marc Lafrance), Diane (feu Claude Gagnon), Marie-Thérèse (Pierre-E. Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanitae ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôpital St-François D'Assise à Québec.