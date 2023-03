BOUTET, Pierre



Au CHSLD de Donnacona, le 6 mars 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Pierre Boutet, époux de madame Pierrette Marcotte et fils de feu monsieur Léonard Boutet et de feu madame Agathe Picard. Monsieur Boutet laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Dany (Jean Lamarre), Nancy (Francis Roy), Nada, feu l'ange Thérèse et Lynda (Sylvain Deblois); ses petits-enfants: Jean-Francis (Alex) et Marc-Andrew Roy, Mathieu Côté, Amélie et Sarah Deblois; ses arrière-petits-enfants: Callie et Olivia Roy; son frère Paul Boutet (Liliane Jackson), sa soeur Lucienne Boutet (Gérard Robitaille), sa belle-soeur Andrée Marcotte, sa tante Germaine Alain Picard ainsi que son neveu, ses cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona pour les soins exceptionnels prodigués et leur humanisme ainsi qu'à toutes les personnes qui ont porté une attention spéciale à Pierre durant ses dernières années de vie. La famille recevra les condoléances, en présence du corps,de 9h à 12h à laet de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1 https://poumonquebec.ca/