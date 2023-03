TEMELINI, Marie



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 mars 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Marie Temelini. Elle était la conjointe de monsieur Daniel Daigle, fille de feu dame Suzanne Renault et de feu monsieur Francis Edouard Temelini. Elle demeurait à Québec.Selon les volontés de Marie, il n'y aura pas de célébration. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Daniel Daigle; ses enfants : Jean-Sébastien Gagnon (Marilyne Fortier) et Vanessa Gagnon (Patrick Soucy); ses petits-enfants : Félix, Béatrice, Nico et Philippe; les enfants de son conjoint Daniel : Jean-Marc Daigle, Caroline Daigle (Mario Bard) et les enfants de cette dernière : Ariane et Justine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Temelini et Daigle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca