CHAREST, Viateur



À son domicile le 20 février 2023, est décédé à l'âge de 73 ans et 11 mois M. Viateur Charest, époux de Mme Édith Labrecque; fils de feu M. Lionel Charest et de feu Mme Rita Bolduc. Il demeurait à Pohénégamook, Témiscouata. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9 h.et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Charest seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Édith Labrecque; sa fille, Marie-Eve; son petit-fils, Guillaume (Bianka Charpentier). Il était le frère de : Danièle (Hilario Tano), Hugues (Manon Carrier), feu Mario (Ginette Marquis), feu Diane (Serge Morin), feu Jeannot (Francine Trudel), feu Denise (Régent Bourdon), feu Serge (Caroline Pelletier) et le beau-frère de : Marthe (feu Donald Huard), Marjolaine (Jean-Guy Frigault), Raymonde (Michel Dancause), Carl, feu Suzanne. Sont aussi attristés par son départ ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à M. Charest. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l'Église, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0. La direction des funérailles a été confiée à la