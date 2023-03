ROULEAU, Marc



À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 février 2023, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marc Rouleau, époux de feu madame Fleurette Labbé et conjoint de madame Colette Robitaille, fils de feu madame Lucienne Duval et de feu monsieur Albert Rouleau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h 30 à 13 h 30.Outre sa conjointe Colette, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie (André Mathews), Carl (Lucie Robichaud) et feu Éric ; ses petits-enfants : Anthony (Anne-Marie) et Audrey (Guillaume) ; ses arrière-petits-enfants : Léo, Victoria et Béatrice ; ses frères et soeurs : Richard (Lise), Michelle, Hélène (Roger), Louise, Nicole (Laurrain), Simon (Madeleine); ses ses beaux-frères et belles-sœurs ; les enfants de sa conjointe : Carole (Serge), Gilles (Denise), Michel (Johanne), Alain (Johanne), Stéphane (Réjean) et Nancy (Réal) ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères : Jacques, Guy, Yvan et Daniel. La famille tient à remercier le personnel exceptionnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin.