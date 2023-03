ALAIN, Fernande



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 17 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Fernande Alain, épouse de feu monsieur Arthur Gobeil, fille de feu dame Irène Martel et de feu monsieur Gérard Alain. Elle demeurait à Québec au Centre d'hébergement Chris-RoyElle laisse dans le deuil ses enfants : son fil et sa familles, sa fille Chantal Gobeil (Julien Ducas); ses petits-enfants : Jessie Lemieux, Daphnée Lemieux (Keven Tremblay); ses arrière-petits-enfants : Derek, Madison et Billy ainsi que ses frères et sœurs: Denise (feu René Gingras), feu Henri, feu Monique (Jean Valois), feu André (Gertrude Racine), feu Gérard (feu Irène Fiset), feu Marcel, feu Yvon et Jean-Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs de la familles Gobeil : feu Fernando (feu Jannine Morin), feu Beatrice (feu Paul-Emile Paradis), feu Rosilda (feu Jean-Paul Duchesne), feu Charles (Rita Nolin), feu Israël (Marie-Anna Beaulieu), Léda (feu Roger Bouchard), Roland Morin (Denise Dugal) et feu Richard Morin (Lise Côté), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel du 4e étage du Christ-Roy pour les très bons soins prodigués. De plus, au personnel de l'hôpital St-Francois D'Assise pour leur attention et leur accompagnement. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu le vendredi 26 mai 2023 à 13 h. au cimetière Les Jardins Québec avec la famille.