Agressions sexuelles sur trois soldates: un ex-caporal de l’armée canadienne écope de 15 mois de prison

Un ancien caporal de l’armée canadienne a été condamné à 15 mois de prison pour avoir profité de son grade pour agresser sexuellement trois jeunes soldates lors de camps de formation à Valcartier en 2018.

Hubert Boissel-Caron réclamait une absolution conditionnelle assortie de travaux communautaires, mais le juge Jean Asselin a estimé que le public perdrait confiance en l’administration de la justice si le militaire échappait à un casier judiciaire. Le magistrat a notamment cité la décision de la cour d’appel dans le dossier de l’ingénieur Simon Houle pour expliquer sa position.

«Prononcer une absolution dans le présent dossier enverrait un message négatif au public et aux victimes», a souligné le juge lors du prononcé de la sentence jeudi au palais de justice de Québec.

Parmi les éléments ayant milité en faveur d’une peine de détention, le juge a notamment identifié le fait que l’on comptait trois victimes pour un total de cinq événements distincts, que le tribunal demeurait «perplexe» sur les remords de l’accusé et que les infractions avaient été commises en contexte d’autorité.

Cinq événements

Le militaire a profité de camps de formation donnés à l’été 2018 pour agresser les trois jeunes femmes.

Dans les trois cas, Boissel-Caron débutait par masser ses subalternes au niveau des épaules avant de glisser ses mains au niveau de leur seins, de leurs fesses et parfois jusqu’à leur entrejambe, par-dessus leurs vêtements. Il a été jusqu’à glisser ses mains sous le chandail et la brassière d’une victime et a également tenté de l’embrasser.

Au total, cinq événements se sont produits.

Les rapports sexologique et présentenciel présentent l’accusé comme ayant un manque de sensibilité et d’empathie envers les victimes, banalisant les conséquences sur celles-ci.

Or, le juge Asselin, lui, en a tenu compte dans l’imposition de sa peine.

«Les séquelles psychologiques sont importantes pour deux des victimes», a fait valoir le magistrat, rappelant le témoignage de l’une d’elles qui se disait «gravement perturbée».

«Vivre avec des peurs ou des craintes constantes, ce n’est pas un mode de vie», avait témoigné la jeune femme. «Ça affecte tout ce que je fais. Je suis épuisée de lutter contre la peur.»

La procureure de la couronne a salué la décision du juge, elle qui réclamait une peine de 18 à 24 mois.

«On peut être très satisfait, non seulement par la peine imposée, mais aussi par les propos que le juge a tenus. Il a pris le temps de faire le topo complet de la situation et les victimes peuvent être très satisfaites», a indiqué Me Martine Savard.

Expulsé de l’armée: «la moindre des choses»

Caporal dans l’armée, Boissel-Caron a été expulsé pour déshonneur et a été contraint de remettre l’ensemble des distinctions qu’il a reçu au cours de sa carrière. Son avocate a d’ailleurs plaidé le tout comme un facteur à prendre en considération dans l’imposition de la peine.

«On est en présence d’un individu hautement réhabilitable. Il est passé au travers du processus et il a plaidé coupable. Oui il va avoir une peine, mais la plus grande conséquence pour lui, c’est d’avoir réalisé que c’était tolérance zéro au sein des forces armées et d’avoir été sorti de son milieu de travail», a souligné Me Kamy Pelletier Khamphinith.

Ce à quoi a rétorqué le juge Asselin qu’il s’agissait «de la moindre des choses».