Arrêtons de changer l’heure!

Chaque année, le gouvernement maintient une politique qui a de fâcheuses conséquences sur notre santé et notre bien-être.

Chaque année, le nombre d’accidents sur la route augmente, de 6,5 % à 7 % sur les routes nord-américaines, selon deux études canadiennes.

Les employés et les étudiants sont moins productifs.

Les accidents de travail sont plus nombreux, selon une étude du Journal of Applied Psychology.

Selon une étude publiée dans le Journal of General Internal Medicine, les erreurs médicales de nature humaine augmentent de 18 %.

Les risques de crise cardiaque augmentent aussi de 25 % le lundi suivant cette date, nous révélait une étude de l’Université du Colorado.

Gardons ça en tête, samedi, quand on va avancer l’heure de nos fours.

Le sommeil en cause

Le problème, ici, c’est la perte de sommeil.

Notre corps s’adapte lentement.

On perd une heure dans la nuit de samedi à dimanche. On perd aussi des minutes importantes dans les jours suivants : on s’endort plus tard, mais on se réveille à la même heure.

Retour dans le temps

En Europe, l’Allemagne a été la première à mettre le changement d’heure en place, en 1916. C’était pour réduire sa consommation de charbon.

La logique était simple : s’il fait clair plus tard, on a moins besoin de s’éclairer, donc on économise de l’énergie !

Par contre, selon Hydro-Québec, aujourd’hui l’éclairage représente seulement 5 % des coûts en électricité.

Ce n’est donc plus un argument !

L’heure avancée

J’en conviens, c’est agréable d’avoir du soleil le soir, en été. Et oui, le soleil se lève très tôt pendant la saison chaude...

Mais pensons aux premières semaines d’automne. Il fait tellement noir le matin que ça rend le réveil lourd et difficile.

Il faut que ça cesse. C’est d’ailleurs la position de l’Académie américaine de médecine du sommeil.

C’est la faute aux Américains !

Quand j’étais jeune, mon père me disait souvent : si tes amis se lancent en bas du pont, vas-tu les suivre ?

Visiblement, notre gouvernement dit oui ! On continue de changer l’heure parce que les Américains et les Ontariens continuent de le faire. Les Ontariens le font encore à cause des Québécois et des Américains...

Mais ne désespérons pas !

Notre bien-être est entre les mains du sénateur Marco Rubio et d’une chambre des représentants à majorité républicaine.

M. Rubio a ramené un projet de loi au Sénat pour mettre un terme à cette pratique. En mars 2022, le Sénat l’a adopté à l’unanimité, mais la chambre des représentants l’a laissé mourir au feuilleton.

Sauf que cette fois-ci, un collègue de M. Rubio l’a aussi déposé à la chambre des représentants.

D’ailleurs, la Saskatchewan et le Yukon ont fait cavalier seul et ont mis fin à cette pratique. Ils fonctionnent toujours aux dernières nouvelles.

Il y a de l’espoir.

Un souhait

J’espère que c’est la dernière fois que j’écrirai une chronique là-dessus ! En attendant, n’oubliez pas de changer les piles de vos détecteurs de fumée...