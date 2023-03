LABERGE, Jean-Noël



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 février 2023, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Noël Laberge, fils de feu madame Marguerite Blanchet et de feu monsieur Joseph-Aimé Laberge. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Jeanne-Aimé (feu Jean-Gilles Dion), feu Jacques, feu Gisèle, Gaston (Hélène Bouchard), feu Jacqueline, feu Jean-Guy, Thérèse (Claude Tanguay), Lorraine (Michel Laverdière), feu Pierre, Diane (Pierre Joncas), Christiane (Yves Caouette), Gaétan (France Goulet) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire exprimer toute sa gratitude au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui ont été extraordinaires dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.