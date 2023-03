BERTHIAUME, Yanic



À son domicile, le 27 février 2023, à l'âge de 52 ans et 5 mois, est décédé monsieur Yanic Berthiaume, époux de madame Martine Garneau, fils de madame Lise Rouleau et de monsieur Rosaire Berthiaume. Il demeurait à Québec.Outre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Sarah Dandois); sa soeur Gisane Berthiaume; ses beaux-frères et belles-sœurs Luc (Martine Brière), Michel (Francine Tremblay) et Martin (Alexandra Ratté). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier le Dr Roger Paradis, Dre Paule Tessier et Dre Julie Lemay pour leur dévouement auprès de Yanic. La famille recevra les condoléances, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Foy à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maladie de Crohn et Colite : crohnetcolite.ca