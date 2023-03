DELAGE, Marcel



Au CHSLD de Ste-Croix, le 22 février 2023 à l'âge de 85 ans, est décédé Marcel Delage, fils de feu Yvonne Labonté et feu Alexis Delage de St-Gilles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne Delage (feu Pierre Boutin, Jean-Pierre Brisson), Clément Delage (Isabelle Vézina), Michel Delage (Annie Daigle), Bruno Delage (Hélène Grondines). Ses petits-enfants : Mathieu Boutin, Maxime et Émilie Delage, Gabriel (Karine Boulanger), Laurie (Maxime Gosselin) et Julien Delage, Jérôme et Vincent Delage. La mère de ses enfants feu Lucienne Bergeron. Ses frères et soeurs : André Delage (feu Maria-Anna Carrier), feu Blanche (feu Amédée Turgeon), feu Claire (feu Raymond Beaudoin), feu Lucien, feu Alphonse. Ses filleuls, Réal Delage et Alain Laflamme ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, de même que la famille Bergeron. Des remerciements sincères à toute l'équipe du CHSLD de Ste-Croix pour les bons soins prodigués à notre père au cours des dernières années. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 10 mars de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.