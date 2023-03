PELCHAT LAFLAMME, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 février 2023, est décédée à l'âge de 85 ans madame Monique Laflamme, épouse de feu Philippe Pelchat. Elle était la fille de feu Jean-Philippe Laflamme et de feu Odina Aubin. Elle demeurait à Buckland, autrefois de Saint-Nazaire.La famille recevra les condoléances aude 10h30 à 13h15.Le corps sera inhumé au cimetière de Saint-Nazaire à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie, ses petits-enfants : Émile Allard et Simone Allard; ses sœurs et son frère : Françoise (Adrien Mercier), Fernande (Jean-Guy Roy), feu Georgie (feu Raynald Fradette), André (Diane Turgeon), Juliette (Normand Fontaine), Francine (feu Jean-Guy Laflamme) et Marthe (Raymond Chabot). De la famille Pelchat, elle était la belle-sœur de : feu Anne-Marie (feu Armand Desroches), feu Hélène, feu Albert (Nora Foster) et feu Henri (feu Aurore Fillion). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Accueil Notre-Dame de Buckland pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la