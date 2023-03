BEAULIEU, Jeannette Frenette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannette Beaulieu Frenette, à l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 21 novembre 2022, entourée de l'amour des siens à l'âge de 81 ans, épouse de monsieur Frank Beaulieu, fille de feu monsieur Randolph Frenette et de feu madame Celia Mallet. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 9 h 30, suiviesMadame Beaulieu laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Michael (Johanne Morency), Claude (Nancy Maltais), André (Josée Pelletier), feu Linda; ses petits-enfants : Kevin, Lissa, Shannon, Nicolas, Sarah, Caitlin, Francis, Cole et Jade; ses arrière-petites-filles : Jazzia et Jada. Elle avait quatre soeurs et trois frères. Sa jumelle Annette (Roger Lavigne), de St- Hubert (Québec), est la seule survivante de la famille. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille remercie l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Donnacona, particulièrement à Djino Gosselin, François Blouin, Josée Roy et Carolyne Denis, pour leur dévouement et les bons soins prodigués, qui ont contribué au confort et à la qualité de vie de Jeannette. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca