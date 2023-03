Beaucoup trop endettée, elle est forcée de faire faillite à 61 ans

Martin est inquiet pour sa mère de 61 ans. Micheline lui a récemment lancé un SOS, car elle a besoin d’aide pour reprendre son budget en main. Il va découvrir qu’elle est bien plus endettée qu’il ne le pensait.

Depuis quelques mois, Micheline ne dort plus et est rongée par l’angoisse.

Elle est en effet incapable de reprendre le contrôle de ses finances.

À bout d’idées pour tenter de redresser la barre, elle en a donc parlé à son fils Martin, même si elle se sentait honteuse par rapport à sa situation. Ce dernier, ne sachant trop que faire devant l’étendue des dégâts, a finalement contacté un spécialiste en insolvabilité.

Jongler avec les paiements

Micheline a en effet commencé à s’enfoncer dangereusement dans l’endettement. Travaillant dans un CIUSSS, elle peut compter sur un salaire stable, mais comme bien des Québécois qui vivent seuls, elle peine à boucler son budget, car elle ne peut compter que sur son seul revenu. Avec 2700 $ par mois, il lui est de plus en plus difficile de faire face à toutes ses dépenses. En particulier, elle craint de ne pouvoir conserver son automobile qui lui coûte 475 $ par mois en remboursement de son prêt-auto.

« J’ai absolument besoin d’une voiture pour me rendre à mon lieu de travail, qui se trouve à 40 minutes de chez nous. Je vis en dehors de Montréal dans une localité où je n’ai pas accès au transport en commun. Si je n’ai plus d’auto, du même coup, je ne peux plus travailler », explique Micheline.

Au fil du temps, elle a également accumulé des soldes sur ses cartes de crédit, en plus de contracter un prêt de consolidation à un taux très élevé auprès d’une firme de prêts rapides. Au total, elle se retrouve donc avec une dette de 40 000 $, qui s’ajoute à son prêt automobile de 19 000 $.

Elle jongle avec les paiements tout en tentant de faire face à la hausse du coût de la vie. Mais c’est peine perdue et après des mois de lutte, elle finit par appeler son fils pour lui faire part de ses ennuis financiers.

Renouer avec la santé financière

« Avec un budget serré comme celui de Micheline, n’ayant pas de marge de manœuvre ni de coussin financier, il est normal de se sentir étouffé », note de prime abord Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés.

En dressant le budget de Micheline, la conseillère en redressement financier de Jean Fortin a constaté que les dépenses mensuelles de 2500 $ pour un revenu net de 2700 $ ne lui laissaient pas suffisamment d’argent pour rembourser son prêt consolidé et ses soldes de cartes de crédit, même en n’effectuant que le paiement minimum.

Après avoir évalué ses options, Micheline a choisi de faire faillite. À moins que ses revenus n’augmentent pendant celle-ci, elle payera 120 dollars par mois pendant 21 mois, ce qui est plus long que la période habituelle de neuf mois.

Pourquoi ? Parce que les revenus de Micheline sont légèrement plus élevés que la norme fixée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui établit la durée d’une faillite selon les revenus de la personne. Elle pourra aussi conserver son véhicule puisqu’elle est à jour dans ses paiements.

« Elle bénéficiera aussi de rencontres budgétaires avec sa conseillère afin de développer de bonnes habitudes de planification budgétaire et de se constituer progressivement un coussin financier », indique Pierre Fortin.

Conseils

Beaucoup de personnes en difficultés financières éprouvent de la honte et de la peur et attendent longtemps avant d’aller chercher de l’aide. Pourtant, une personne extérieure voit généralement les choses avec davantage de recul et peut plus facilement identifier les solutions possibles.

Peu de gens savent qu’un syndic en insolvabilité possède aussi les connaissances en finances personnelles nécessaires pour aider les personnes endettées à remettre leur budget sur les rails.

Attention : les problèmes financiers génèrent habituellement beaucoup de stress, occasionnent de l’insomnie et finissent par causer des problèmes de santé. N’attendez pas avant de consulter un professionnel.