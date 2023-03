«Blessé et humilié»: Will Smith réagit au spectacle de Chris Rock diffusé sur Netflix

L’acteur Will Smith s’est senti «blessé et humilié» par les propos tenus par Chris Rock lors de son spectacle Selective Outrage diffusé en direct dimanche sur Netflix.

L’humoriste américain est revenu sur la gifle qu’il a reçue l'an dernier de la part de l’acteur lors de la cérémonie des Oscars.

Netflix a fait un geste «honteux» en diffusant le spectacle de Chris Rock, selon l’acteur.

«Le Prince de Bel-Air» n’aurait pas regardé la performance, mais plusieurs personnes lui auraient rapporté les propos de l'homme de 58 ans.

«Will et Jada Pinkett Smith ont lu des commentaires sur le sujet, a confié une source à Entertainement Tonight. Will s’est excusé pour ce qu’il a fait et il aimerait que Chris passe à autre chose». Il se serait senti «blessé et humilié par ce que Chris a dit sur lui et sa famille».

Commentaires incendiaires

Chris Rock a réglé ses comptes dimanche avec Will Smith lors de la diffusion de son spectacle. Le comique est revenu sur le scandale d’infidélité qui a éclaboussé Jada Pinkett Smith en 2020. Le couple était alors revenu sur cette relation extraconjugale lors du talkshow «Red Table Talk» animé par Jada. L’acteur et sa femme étaient séparés lors de cette idylle.

«Sa femme était en train de baiser l’ami de son fils, a-t-il déclaré. Aucun de nous n’a jamais été interviewé par la personne qui nous a trompés à la télévision... Elle l’a blessé bien plus qu’il ne m’a blessé».

La cérémonie des Oscars a été éclipsée l’an dernier par l’altercation entre Chris Rock, qui animait la soirée, et l’acteur Will Smith.

L’humoriste a fait une blague sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith, la femme du comédien, en la comparant à GI Jane, un personnage chauve interprété par Demi Moore.

Cette remarque a fait bondir Will Smith, qui s’est rendu sur scène pour gifler Chris Rock. «Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !» a-t-il crié à deux reprises.

