Boxe: «Je vous promets que je ne manquerai pas mon coup» - Mathieu Germain

Mathieu Germain a enfin obtenu le combat qu’il attendait tant, car le gala du 16 mars à Laval sera l’occasion pour deux Québécois de se hisser au sommet de l’échiquier mondial de la boxe.

Pour la première fois depuis 2020, le natif de Mascouche aura l’occasion de se battre pour une ceinture: celle des poids super-légers intercontinentale de l’IBF, le tout dans un classique duel entre un Québécois et un Ontarien.

«Ça fait longtemps que je recherche ce genre de combat où une victoire va me propulser directement avec les meilleurs aspirants de ma division! Je vous promets que je ne manquerai pas mon coup et je quitterai le ring avec cette ceinture autour de ma taille», a assuré Germain dans une déclaration écrite, jeudi.

Le vétéran de 33 ans, qui montre un dossier de 22-2-1 avec neuf gains avant la limite, se mesurera à Steven Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.) pendant un affrontement de 10 rounds à la Place Bell. Ce combat assurera la demi-finale avant le duel d’aspirant obligatoire entre Jean Pascal et Michael Eifert.

Germain a mérité cette nouvelle opportunité grâce à des victoires à ses trois dernières présences dans le ring. Il a notamment défait le coriace Albertain Steve Claggett pour amorcer cette séquence, en mai 2021.

Les Montréalaises Jessica Camara et Caroline Veyre se battront également dans cette carte, respectivement face à Harla Ramos Zamora et une adversaire qui reste à déterminer. Leurs deux opposantes originales, Prisca Vicot et Emma Gongora, ont déclaré forfait dans les dernières semaines.