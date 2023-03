THIBODEAU, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 février 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Thérèse Thibodeau, épouse de Marc Pelchat, fille de feu Georges Thibodeau et feu Diane Laliberté. Elle demeurait à Saint-Isidore. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Jeannot Labbé), Carole, Dannie (Marcel Pagé) et feu Richard Pelchat; ses petits-enfants : Dominique Labbé (Kevin Napert), Vincent Labbé (Marie-Ève Couture), Jean-Félix Labbé (Rosalie Bergeron), Rémi Ouellette (Émilie Asselin), Mariane Ouellette, William Pelchat (Anne-Marie Labonté Lacroix) et Nicolas Laferrière (Tanya Carter-Lehoux); ses arrière-petits-enfants : Zack Napert (Anne Samson), Billy, Ivy, Chéli Napert, Liam, Lexie, Lou, Liv Labbé, Alex, Sophia Labbé, Dayne, Wendy, Madyson Ouellette, Louis Pelchat, Antoinette et Margaret Laferrière; ses frère et sœurs : feu Rosette (feu Gaston Leclerc), Marcelle (feu André Bélanger), feu Rolande (feu Alcide Bouchard), Jean-Marie (Pauline Langlois); les membres de la famille Cormier; les beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelchat : feu Raymond (feu Marie-Claire Rhéaume), René (Madeleine Beaudoin), feu Georges (Annette Guay), feu André (Anne-Marie Laliberté), Denis (Denise Poulin), Rolande (feu Lucien Choinière), Isabelle (Claude Paradis), Armand (Sylvie De Carufel), Marielle (feu Ron Morris), Paul (Gisèle Pilon) et feu Maurice Pelchat; ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial aux cuisinières du Gite de Saint-Isidore, particulièrement Brigitte pour son soutien quotidien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don vers l'église de Saint-Isidore. La famille vous accueillera au :à compter de 14 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille par le biais de notre site www.groupegarneau.com le samedi 18 mars à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".