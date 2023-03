GONTHIER, Lorraine



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 février 2023, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Lorraine Gonthier, épouse de monsieur Jean Fradette, fille de feu Lionel Gonthier et de madame Marie-Anne Vermette. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 10 mars 2023 de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses frères et sœurs : Hélène, Réjean (Nicole Roy), Denis (Suzanne Lemieux), Gisèle (Eric St-Hilaire), Marcel, Guylaine (François Fournier), Richard (Julie Morency) et Steve (Manon Dutil). De la famille Fradette, elle était la belle-sœur de : Gaétane (Pierre Langevin), feu Réal (Carole Leroux), Hélène (René Roy), Lise (Claude Lemieux), Jacques (Brigitte Gagnon), Lorraine (Laurent Goulet) et Louise (feu Martin Laflamme). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins prodigués à madame Gonthier. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la