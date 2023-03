Catapulte 2023

Le créneau d’excellence en technocréativité en jeu vidéo, animation et expériences immersives de la Capitale-Nationale, Québec EPIX, et Québec International ont donné récemment le coup d’envoi au 9e programme d’accélération CATAPULTE. Présenté par Ubisoft, propulsé par Desjardins, entrepris et appuyé par La Guilde du jeu vidéo du Québec, CATAPULTE mettra en vedette, le 4 mai, à la Nef de St-Roch, lors de sa Grande finale, cinq studios de jeu vidéo indépendants (photo) qui présenteront chacun leur projet devant un jury de l’industrie dans l’espoir de remporter le grand prix d’une valeur de 110 000 $. Des cinq finalistes, trois sont de la région de la Capitale-Nationale : Friday Night Studio avec le projet Project Origins, Loading Bar Games avec le projet Crystal Squad et RuniQ Studio avec le projet Héros du Mont Dragon.

Retour de l’Érablière urbaine

Photo fournie par Le Grand Marché

Toutes les fins de semaine, du 11 mars au 2 avril, le temps des sucres sera à l’honneur à la place Jean-Béliveau. L’évènement de l’Érablière urbaine vous permettra de vivre l’expérience d’une cabane à sucre à quelques minutes de la maison. En plein cœur du centre-ville de Québec, le Grand Marché vous accueillera avec des animations musicales et de nombreux marchands présents pour offrir leurs produits. Pour une troisième année, l’Érablière Godbout et son équipe participeront à l’évènement en s’installant à la place Jean-Béliveau, l’équipe des Beignes d’Antan sera aussi installée à l’extérieur avec une offre alimentaire. L’équipe de Sociojeux sera de la partie en installant ses jeux géants à l’extérieur, garantissant du plaisir pour toute la famille. Des animations musicales viendront compléter l’ambiance festive de l’évènement. Les performances seront assurées par un duo québécois au vaste répertoire de musique traditionnelle, Sébastien Dupuis et Philippe Lemieux.

Programme compétitif junior de l’année

Photo fournie par AGFC

Golf Canada a rendu hommage récemment aux lauréats de ses Prix nationaux des établissements de golf junior pour la saison 2022. Les Prix nationaux des établissements de golf junior soulignent le rôle essentiel que jouent les établissements golfiques dans le développement de jeunes golfeurs à travers le Canada. Ces prix honorent les clubs et les académies qui ont eu un impact particulièrement marquant sur l’avancement du golf junior dans leur collectivité au cours de la saison 2022. L’Académie de Golf Fred Colgan de Québec a reçu le Prix du programme compétitif junior de l’année pour avoir vu bon nombre de ses athlètes juniors participer à des championnats provinciaux et nationaux et y obtenir de bons résultats. Fred Colgan (photo) agit à titre d’entraîneur du programme de compétition, entraîneur des Lions de St-Lawrence et responsable de l’enseignement de l’élan complet de l’Académie. (Photo Fred Colgan)

Anniversaires

Photo tirée de Facebook

Isabelle Racicot (photo), animatrice de télévision et de radio (Rythme-FM 102,9 Québec)... Sylvie Bilodeau, courtière immobilière de Québec... Ben Mulroney, animateur télé et chroniqueur, 47 ans... Philippe Moisan propriétaire de XP TEINTE et président de la Fondation Pur Bonheur, 50 ans... Stefie Shock, chanteur québécois, 54 ans... Dany Turcotte, ex-fou du roi (Tout le monde en parle), 58 ans... Juliette Binoche, actrice française, 59 ans... Valérie Lemercier, actrice française, 59 ans... Régis Simard, chanteur (le frère de René), 63 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 9 mars 2013 : Gilles Savard (photo), 62 ans, associé en conseils financiers et restructuration chez PricewaterhouseCooper et président du Carnaval de Québec en 1986... 2021 : James Levine, 77 ans, chef d’orchestre et pianiste américain d’orchestre et pianiste américain, directeur musical du Metropolitan Opera de New York pendant 40 ans (1976 à 2017)... 2020 : Keith Olsen, 74 ans, producteur de disques et ingénieur de son américain... 2019 : Harry Howell, 86 ans, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Rangers de New York... 2018 : Oskar Gröning, 96 ans, criminel de guerre nazi, dit le « comptable d’Auschwitz »... 2015 : Florence Arthaud, 57 ans, navigatrice française... 2012 : Herb Carnegie, 92 ans, pionnier dans le monde du hockey... Harry Wendelstedt, 73 ans, arbitre du baseball majeur... 2008 : Eugen Kedl, 74 ans, grand photographe de Québec... 1994 : Eddy Creatchman, 66 ans, une des figures les plus pittoresques du monde de la lutte professionnelle au Québec... 1988 : Charles Bruneau, 12 ans, fils de l’ex-animateur Pierre Bruneau.