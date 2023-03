GRÉGOIRE, Philippe



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mars 2023, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Philippe Grégoire, époux de madame Joanne Normand. Il était le fils de Pierre Grégoire et de feu Monique Bédard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: David, Olivier et Jacob (Alicia); son petit-fils Julian Grégoire; ses frères et sa sœur : Martin (Chantal Duquet), Geneviève (Guido Tocci) et François (Suzanne Saint-Laurent); ses beaux-parents : Françoise Rochette et son mari feu Jacques Normand; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Normand : Sylvie (Yves Garant), Simon et Sébastien; ses neveux et nièces : Mathilde Grégoire, Isaac Grégoire, Anne Grégoire, Catherine Grégoire, Kevin Garant, William Garant et Allen Garant; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. La famille recevra les condoléances au