BÉGIN, Jacques



Au C H U de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2023, à l'âge de 84 an, est décédé monsieur Jacques Bégin, époux de feu madame Hélène Morency, fils de feu madame Yvonne Renaud et de feu monsieur Joseph Godefroi Bégin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Marie-Josée Coiteux), Jean-Philippe (Stéphanie Vaillancourt) et Marie-Hélène (Rémi Fillion); ses petits-enfants adorés Jean-Raphaël, Juliette, Bénédicte et Étienne; ses sœurs Fernande (feu Eugène Goulet), Marie-Claire (Paul Bisson) et Huguette (Jean-Claude Plamondon). Il laisse également dans le deuil son amoureuse des trois dernières Huguette Bérubé. Il était le frère de feu André (feu Jacqueline Blouin), feu Marcel (Carmen Caron), feu Lucille (feu Jacques Trottier), feu Yvon (Fleurette Bélanger), feu Rita (feu Étienne Boutet), feu Denise (feu Lionel Pagé) et feu Nicole (feu Georges-Antoine Simard). Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morency ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille recevra les condoléances, aude 9 h 30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel soignant ainsi que la Dre Paradis de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.