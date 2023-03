BILODEAU, Marthe-Aline



Au CHSLD La Vigi St-Augustin, le 21 février 2023, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Marthe-Aline Bilodeau épouse de monsieur Jean-Marc Doiron. Elle était la fille de feu monsieur Archelas Bilodeau et de feu dame Rose-Emma Vachon. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléancesde 13h à 14h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude Vachon et Claudette Vachon (Mario Lambert); ses petits-enfants : Éric Collin, Syndie Collin (Olivier St-Pierre-Jérôme) et Michel Collin; ses arrière-petits-enfants : Sayanne St-Pierre-Jérôme, Zoélie et Émeric Arsenault-Collin; Son frère et sa sœur : Julienne Bilodeau (Michel Fillion) et Jean Bilodeau; ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD La Vigi St-Augustin, pour les bons soins prodigués. Prière d'envoyer vos messages de sympathie via notre courriel :complexe.arochette@gmail.com