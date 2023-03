Championnat des joueurs: un départ de rêve

PONTE VEDRA BEACH | Chad Ramey, un inconnu du grand circuit de la PGA, a connu un départ initial de rêve, jeudi en lever de rideau du championnat du circuit au TPC Sawgrass.

Petit nouveau sur le diabolique Stadium Course, il a offert rien de moins que l’une de ses meilleures prestations chez les professionnels pour s’installer en tête du tournoi.

Ce n’est qu’une ronde, diront plusieurs, mais une carte de 64 (-8), pour mener l’un des meilleurs plateaux de la saison, personne ne pourra la lui enlever.

« C’était tout sauf facile, a exprimé avec le sourire, l’Américain de 30 ans qui a réalisé huit oiselets sans commettre de gaffe. C’est tout un score pour une première fois sur ce parcours iconique. Je ne pouvais en demander plus. »

Qui plus est, cette ronde de rêve survient une semaine après qu’il a accueilli son premier enfant.

« Évidemment, le golf est devenu secondaire depuis sa naissance. Mais c’est peut-être la raison expliquant pourquoi j’ai si bien joué. C’est moins important avec cette nouvelle responsabilité. Je ne suis pas à ses côtés, mais au moins, j’ai trouvé le moyen de bien faire sur le parcours. »

Parmi les lions

Membre du PGA Tour depuis l’an dernier, Ramey compte une victoire à ses 44 tournois en carrière. C’était lors du Championnat Corales à Punta Cana, en République dominicaine, il y a près d’un an. Les 50 meilleurs au monde étaient quant à eux, au même moment, au Championnat par trou Dell Technologies au Texas.

N’empêche, il avait soulevé un trophée du grand circuit. Une victoire reste une victoire.

Cette fois, les meilleurs sont présents.

« Cette performance me donne confiance. Je sais que je mérite ma place sur ce circuit et que je suis en mesure de les battre. Il suffit de prouver au monde, je crois, que je suis en mesure d’y arriver.

« C’est très plaisant d’apercevoir son nom au sommet du tableau avec ces gars-là », a-t-il ajouté.

Plus tôt cet hiver, Ramey avait amorcé en force le Pro-Am AT&T à Pebble Beach, mais il avait ensuite trébuché avec des scores au-delà de la normale. À ses 14 sorties cette saison, il a résisté au couperet cinq fois en réservant sa meilleure performance à l’Omnium Schriners en octobre. Il avait alors terminé au 28e rang.

À son avis, ses résultats ne reflètent pas son jeu. Du moins, jusqu’à cette ronde initiale endiablée, jeudi.

Il n’en tient maintenant qu’à lui d’être en mesure de poursuivre le bon travail, sans quoi, cette carte sera bonne à afficher avec fierté dans son sous-sol.

Dans le rétroviseur

Car de grosses pointures sont à l’affût derrière. Le jeune joueur étoile Collin Morikawa a aussi démarré en trombe sur un parcours qu’il a enfin démystifié. Auteur d’une carte de 65 (-7), notamment grâce à un aigle au 2e fanion, l’Américain a maîtrisé tous les aspects de son jeu.

Un soulagement, puisqu’il a connu des ratés récemment alors qu’il a raté deux couperets à ses trois dernières sorties.

« C’est une bonne performance. Je suis plus confortable. Il faut maintenant que je conserve la cadence au fil des prochains jours en alignant trois autres bonnes rondes. »

La dernière fois qu’il y est parvenu, c’était sur les allées hawaïennes en janvier.

Canadiens au tableau principal

Le Canadien Taylor Pendrith pointe au troisième échelon à égalité avec Ben Griffin et Justin Suh (lire autre texte). Le deuxième golfeur au monde, Scottie Scheffler rôde au sixième rang à égalité à -4, notamment, avec un autre représentant de l’unifolié, Adam Svensson.

À son premier passage officiel sur le Stadium Course, le natif de Surrey en Colombie-Britannique s’est fort bien débrouillé même s’il a raté 50 % des verts en coups réguliers. Il était toutefois souvent en bonne posture pour sauver les normales. Ce qu’il a réussi à huit des neuf occasions.

« J’ai exécuté de bons coups de qualité et réussi de bons roulés malgré tout. Les statistiques ne révèlent pas tout, a-t-il plaidé à propos de son jeu. Je suis très satisfait de mes frappes depuis les tertres. J’ai aussi saisi mes chances sur les approches », a expliqué celui qui a réalisé cinq oiselets en concluant cependant sur une note légèrement acidulée avec un boguey.

En raison de la noirceur à 18 h 28, les officiels ont suspendu le jeu. 21 joueurs termineront leur ronde tôt vendredi matin.

Sawgrass Express

Trou d’un coup

Il ne s’est pas écoulé des années depuis le dernier as sur la fameuse presqu’île du 17e du Stadium Course réussi par Shane Lowry en troisième ronde l’an passé. Dans le 2e groupe à s’élancer au 17e, Hayden Buckley a réalisé un coup parfait avec son cocheur d’allée sur une distance de 124 verges.

Le champion en titre sur un 9 trous

Champion en titre du Players, Cameron Smith ne peut défendre sa couronne puisqu’il est banni du circuit de la PGA depuis son passage à LIV Golf. En congé donc, le résident de Ponte Vedra Beach a décidé de jouer pareil, mais pas sur le fameux Stadium Course !

Le magazine GolfWeek a rapporté, jeudi, que l’Australien a titillé la petite balle blanche sur le parcours de 9 trous nommé The Yards. Sur la propriété de Sawgrass, celui-ci se trouve à un jet de pierre du parcours où est disputé le Players.

Des propriétés à couper le souffle

Par une splendide et fraîche soirée dans la grande région de Jacksonville cette semaine, j’ai décidé d’aller fouiner dans la petite municipalité à proximité du TPC Sawgrass. Sur l’étroit Ponte Vedra Boulevard bordé de palmiers, les immenses propriétés à couper le souffle sont cordées sur la plage. Les styles sont nombreux. Tantôt ressemblant à des haciendas espagnoles, tantôt plus modernes, elles sortent presque toutes de l’ordinaire. Les quelques vieilles cabanes qui ont longtemps résisté à l’épreuve du temps sont assiégées d’équipes de rénovation. Selon les sites de services immobiliers du coin, les maisons sont vendues à plus de 2 M$ sur ce réputé boulevard. Celles à plus de 5 M$ ne sont pas rares. Ceux qui opteraient pour la modestie pourraient se procurer un condo à environ 650 000 $.