Comment diagnostiquer un TDAH chez son enfant?

On a deux enfants, une fille de 10 ans qui a toujours été sage et qui nous écoute sans discuter. Mais on a hérité d’un garçon de six ans qui nous donne du fil à retordre ainsi qu’à son enseignante. Pensez-vous qu’il serait atteint comme plusieurs enfants du TDAH même si on les a élevés de la même façon ? Qui pourrait nous éclairer là-dessus ?

Maman inquiète

Vos enfants ont des tempéraments différents, et juste ça peut faire que leur réaction individuelle à une volonté de discipline puisse varier de l’un à l’autre sans que cela ne soit nécessairement un problème de TDAH. Seul un médecin spécialiste du domaine pourrait vous renseigner à la suite d’examens approfondis.