BUSSIÈRES, Colette



À l'Hôtel-Dieu Lévis, le 1er mars 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Colette Bussières, conjointe de feu Lauréat Caron, fille de feu Hermias Bussières et de feu Gisèle Blais. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle laisse dans le deuil son fils Nelson, son petits-fils Raphaël (Layla Morency-Bourget) et ses arrière-petites-filles: Adélia et Julia; sa fille Nancy et sa petite-fille Brooke; le père de ses enfants feu Fabien Fontaine; ses frères et sœurs: feu André (Géraldine Fauchon), Denise (Robert Ferland), Solange (Georges Léveillé) et Denis (Carmen Morneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier grandement tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leur respect et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Parents et ami(e)s seront invités ultérieurement à la mise en terre au cimetière de Pintendre.