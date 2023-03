POULIOT, Gilberte Sévigny



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Gilberte Sévigny, épouse de feu monsieur Théophile Pouliot. Elle était la fille de feu Thomas Sévigny et de feu Victoria Demers. Elle demeurait à Lévis, secteur St-Étienne-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lorraine (Jean-Yves Corriveau), Clément (Milena Escobar), Denis, Lisette, Linda (Stephen Vézina); ses petits-enfants : Lucie, Jacinthe et François Corriveau, Carlos et David Pouliot, Keven et Marjorie Côté, Dave, Cindy, Claudia et Carolanne Cayer; ses 16 arrière-petits-enfants : Édouard, Mathieu, Jacob, Raphaëlle, Alexis, Olivia, William, Samuel, Olivier, Rosalie, Adam, Amélia, Allie, Élodie, Jayden et Floralie; ses frères et sœurs : feu Marc (Marguerite Robitaille), feu Paul (feu Reina Couture), feu Lionel (feu Camilla Bérubé), feu Jacques (feu Georgette Genest), feu Rolande (feu Fernand Huot), feu Ida (feu Jacques Huot), feu Willie, feu Conrad, Claude (Simone Therrien), Yvette (feu Arthur Pelletier), feu André (Nicole Bussières) et Marcel (Rachel Bernier); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 10 mars 2023 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay. Site web: www.fondationmauricetanguay.com.