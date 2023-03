DUBÉ ST-PIERRE, Anne-Marie



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 février 2023, à l'âge de 93 ans et 8 mois est décédée dame Anne-Marie Dubé, épouse de feu monsieur Charles-Eugène St-Pierre. Fille de feu dame Exilda Dubé et de feu monsieur Camille Dubé, elle demeurait à Sainte-Félicité, comté de l'Islet. Elle était la mère de: Alphée (Normande Bois), Marcel, Jean-Marie (Diane Bérubé), feu Maurice (Guylaine Gamache), Johanne (Michel Thibodeau). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Mathieu (Andréanne Bélanger), Benoit (Marie-Andrée Parent), Jérémie (Valérianne Noël), Bruno (Marie-France Bourgault), Simon (Sandra Bédard), Samuel, Joëlle, Iliana (Jérémie Marceau), Noémie (Alexandre Gonthier), Marilie (Mickaël Boisjoli). Ses arrière-petits-enfants : Anne-Sophie, Émile, Évelyne, Gabrielle, Yurick, Mahée, Sierra, Mathilde, Zoé, Maxim, Flavie et Adam. Elle était la sœur de : feu Madeleine (feu Luc Morneau), feu Clément (Agathe Pelletier), feu Aline (feu Raymond Morneau), Ghislaine, feu Thérèse, feu Hélène (feu Lucien Bernier), Rachelle (Laurent Bernier), Jacqueline (feu Yves Boucher). De la famille St-Pierre, elle était la belle-sœur de: Joseph (feu Julienne Gagnon), feu Desneiges (feu Antoine Daigle), feu Florence (feu Joseph Pelletier), Julienne (feu Valère Pelletier), feu Rose-Anna (feu Lionel Bois), feu Julien (Aline Meloche), Marie-Ange (feu Adrien Morneau), feu Raymond (feu Carmen Vaillancourt), feu Amanda (feu Médéric Thibault), Armand (Gisèle Guillemette), Georges (Pierrette Pellerin), feu Léo (Ghislaine Dubé). Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à madame Sonia Blanchet pour les soins et sa grande gentillesse, au personnel des services de soins à domiciles du CLSC de Saint-Pamphile et à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Les membres de la famille vous accueilleront à lavendredi de 19h à 21h30; sà compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire