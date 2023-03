MOISAN, Roselyne



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 janvier dernier, Roselyne est partie, à l'âge de 77 ans rejoindre son fils Michel Conabree, son père Rosaire Moisan, sa mère Régina Paquet dans la sérénité et l'amour des siens. Elle laisse dans le deuil ses filles : Johanne (Michel Poulin) et Lynda (Karim Hamzaoui); ses petits-enfants bien-aimés: Alexandre et Myriam Poulin (Alexandre Morin-Allard) ainsi que Ismael et Nassim Hamzaoui; ses arrière-petits-enfants : Nathan et Julia Morin-Allard; le père de ses enfants Richard Conabree; son frère et ses sœurs : feu Gérard Moisan (Micheline Castonguay), Louisette Moisan (Gilles Jobin), feu Mariette Moisan (René Lachance), Huguette Moisan et Madeleine Moisan (Roger Cayer); ses belles-sœurs : Claudette et Patricia Conabree ainsi que Hélène Corriveau, plusieurs neveux et nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier Dr Todd E. Gorman ainsi que toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur bienveillance envers notre mère et notre famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (1825 Boul. Henri-Bourassa, Québec, QC G1J 3W9) ou au Centre de la Prévention du Suicide (1310 1re Av., Québec, QC G1L 3L1).