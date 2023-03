BEAULIEU, Linda



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 février 2023, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Linda Beaulieu, fille de monsieur Frank Beaulieu et de feu madame Jeannette Frenette. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 9 h 30, suivies d'Linda laisse dans le deuil outre son père, ses enfants : Cole et Jade Trépanier; ses frères et ses belles-soeurs : Michael (Johanne Morency), Claude (Nancy Maltais), André (Josée Pelletier) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca