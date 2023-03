De Kim Jong Un à Nixon, Trump publie ses correspondances les plus célèbres

Kim Jong Un, Richard Nixon, Hillary Clinton... Donald Trump va publier prochainement un recueil de 150 lettres qui lui ont été adressées par certaines des figures les plus célèbres de l'histoire moderne, a annoncé son éditeur jeudi.

«Lettres à Trump» retrace la correspondance «incroyable et souvent privée» entre l'ancien président américain et des dirigeants, des vedettes du monde des médias et des athlètes durant les 40 dernières années, se targue Winning Team Publishing.

Parmi ces documents, une missive de la légende de la télévision américaine Oprah Winfrey, qui lui écrit en 2000: «Quel dommage que nous ne nous présentions pas à la présidentielle ensemble. Quelle équipe nous ferions!».

Chaque lettre est assortie d'un commentaire du républicain.

Nombre d'entre elles datent de l'époque où le septuagénaire était un magnat de l'immobilier et une vedette de la téléréalité à New York. D'autres proviennent de ténors de la politique, comme son opposante démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, ou du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Donald Trump avait qualifié de «lettres d'amour» les messages envoyés par le dictateur nord-coréen, avec lequel il a entretenu une relation diplomatique très commentée.

Le livre, dont le prix de vente s'élève à 99 dollars ou à 399 dollars pour un exemplaire signé, sortira le 25 avril.