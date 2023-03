Soccer féminin: une équipe adopte des shorts noirs pour les menstruations

Le Pride d’Orlando de la National Women’s Soccer League a annoncé, il y a quelques jours, que l’uniforme serait modifié pour la saison 2023, les shorts devenant noirs pour une raison très logique.

C’est en ayant le confort des joueuses en tête qu’on a pris cette décision afin qu’elles se sentent à l’aise de jouer pendant leur cycle menstruel.

Le Pride devient la première équipe de la NWSL à prendre une telle décision.

«Nous devons retirer le stigmate qu’impliquent les discussions relatives à la santé féminine pour les athlètes non binaires et trans si nous voulons maximiser les performances et rendre le sport encore plus accessible», a expliqué la vice-présidente des opérations soccer et directrice générale de l’équipe Haley Carter.

Il appert que de nombreuses études menées au cours des dernières années soulignent que les jeunes filles délaissent les sports organisés et que la puberté est l’un des facteurs qui y contribuent.

Sujet tabou

«Les raisons derrière la volonté de ne pas porter des shorts blancs sont évidentes, mais malheureusement, on n’en discutait pas jusqu’à tout récemment», a indiqué la milieu de terrain du Pride Erika Tymrak.

«Je crois que c’est un grand pas en avant pour notre club de faire en sorte que les joueuses se sentent à l’aise et puissent se concentrer uniquement sur la compétition», ajoute Tymrak.

En novembre dernier, le All England Club avait annoncé qu’il amendait le code vestimentaire du tournoi de tennis de Wimbledon afin de permettre aux joueuses de porter des sous-vêtements athlétiques de couleur foncée alors que le blanc était imposé depuis très longtemps.

Dans le monde du foot, Manchester City a franchi le pas en octobre dernier en retirant les shorts blancs de ses uniformes. L’équipe nationale féminine d’Angleterre aurait également eu des discussions avec Nike afin d’éliminer les shorts blancs.