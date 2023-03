Des véhicules du SPVM vandalisés

Dix-huit voitures de police ont eu les pneus crevés par un ou des malfaiteurs tard dans la soirée de mercredi, à Montréal.

C’est un policier qui a remarqué un premier véhicule vandalisé en arrivant au travail un peu avant 23 h.

Il arrivait dans un poste de police du SPVM, sur la rue Hochelaga, qui accueille les policiers des groupes Éclipse et ARRÊT, qui font respectivement la lutte aux gangs de rue et à la violence armée en sol montréalais.

En jetant un coup d’œil dans le terrain de stationnement, le policier a remarqué que les pneus de 12 autopatrouilles supplémentaires avaient été crevés, vraisemblablement à l’aide d’un couteau.

Enfin, d’autres voitures de police présentant le même type de dommages ont été retrouvées dans le terrain de stationnement du poste de quartier 22, sur l’avenue Papineau (3), et du poste de quartier 38, sur la rue Rachel (2).

Au total, ce sont 18 autopatrouilles qui ont été vandalisées pour une raison encore inconnue. Personne ne semble avoir revendiqué cette vague de méfaits.

Selon nos informations, les policiers auraient visionné les caméras de surveillance des différents postes de quartier touchés et auraient en leur possession les images d’au moins un suspect, qui portait des vêtements foncés au moment des faits.

Il n’est pas exclu que d’autres suspects aient participé à ces actes de vandalisme.

Du côté du SPVM, on affirme avoir ouvert une enquête pour tenter de trouver les responsables le plus rapidement possible.

«On prend ça très au sérieux, c’est un enjeu qui touche la sécurité de tous les patrouilleurs», a indiqué l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole de la police de Montréal.

Cette série de méfaits est survenue une semaine jour pour jour avant la tenue de la manifestation annuelle contre la brutalité policière, qui donne lieu chaque année à des affrontements entre manifestants et policiers.