GAUVIN, Lise



Au CHUL, le 15 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Lise Gauvin, épouse de Jacques Boudreault et fille de feu Pauline Morin et de feu Horace Gauvin. Native de Montréal, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques Boudreault; ses fils : Martin (Lynda), Olivier (Line) et Étienne; son petit-fils Vincent Marceau; ses frères et ses soeurs : feu Francine (Lino), Suzanne (Mark), feu Normand (Maria) et Robert (Chantal); ses beaux-frères et ses belles-soeurs; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, au 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (Qc) H2X 1Y1, tél. 1-877-990-7171, site Web : https://rubanrose.org/#