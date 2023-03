FOURNIER, Madeleine



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 février 2023, à l'âge de 87 ans et 6 mois est décédée madame Madeleine Fournier. Fille de feu dame Gertrude St-Pierre et de feu monsieur Auguste Fournier, elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Monique (feu Laurent Caron), feu Pierrette (feu Cléophas Fournier), feu Gaston (Réjeanne Morin), Jacques (Lucie Caron), Pierre (Louise Dubé), Yvon (feu Suzanne Dubé) et Germain Fournier (Parise Avoine). Sont également affectés pas son départ, ses neveux, nièces dont son filleul Emmanuel Fournier, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny, les médecins, infirmiers (ères), stagiaires et préposés(es) pour les services excellents et impeccables, reçus durant son séjour à l'hôpital. Sincère merci également à l'ensemble de l'équipe de la Résidence L'Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions et leur dévouement manifestés à l'égard de Madeleine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fabrique de Saint-Aubert de L'Islet, 43 rue Principale Ouest, Saint-Aubert, QC G0R 2R0.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.