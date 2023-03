BOUCHARD GAGNÉ, Liliane (Lily)



À l'Hôpital de la Malbaie, le 13 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Liliane Bouchard, épouse de feu monsieur Paul Gagné. Elle était la fille de feu dame Marie-Anna Gignac et de feu monsieur Joseph-Cyrille Bouchard. Originaire de Québec, elle demeurait à la Malbaie depuis les dernières années.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Nathalie Charbonneau), Michel (Suzye Blouin) et Nicole (Raynald Voyer); ses petits-enfants Marc Tessier-Gagné, Sophie Tessier-Gagné (Pierre-Luc Couture), feu Keven Gagné, Thierry Gagné (Marie Tremblay), Dereck Gagné, Laurie Voyer (William Roussy) et Félix Voyer (Rose Provencher); ses arrière-petits-enfants William Couture et Amélie Couture; ses neveux Pierre Savard (Josette Bouchard) et Jean Savard; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagné; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Jeannine (feu Claude Savard) et feu Claude (Jeannine Beauchamp). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame de Belmont. La famille tient à remercier tout le personnel dévoué du 4ième étage de l'Hôpital de la Malbaie pour les bons soins prodigués.