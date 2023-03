BLAIS BISSON, Gilberte



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 février 2023, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée madame Gilberte Blais, épouse de feu Maurice Bisson, fille de feu monsieur Robert Blais et de feu madame Julie-Berthe Chrétien. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Lise Blanchette), France (feu René Guérard), Francine (Michel Bélanger) et Françoise (Paul Desrosiers); ses petits-enfants : Sébastien (Marielle Blais), Geneviève (Éric Martin Gallant), Marie-Christine (Mario Gagné) et Keven (Jessica Morissette); ses arrière-petits-enfants : Mathis Bisson, Jacob Bisson, Émerik Gagné, Annabelle Gallant et Clémentine Gallant; ses sœurs : feu Jacqueline (feu Léandre Roy), feu Mariette (feu Michel Bissonnette) et Denise (Pierre Michaud); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bisson : feu Rosaire (Adrienne Babin), feu Lionel (Céline Brisson), feu Yvan (Georgia Dupuis), Denise (Michel Ferland), Gertrude (feu Gilles Lapointe), feu Claire (Jacques Robert), feu Michel (Lucette Dupuis), feu Pierre (Lisette Dubois), Pierrette (Nicole Tremblay), Lise (feu Pierre Mc Grath), Lisette, Gaétane (Gilles St-Onge), Yves (Line Bilodeau) et feu Yvette (Gérald Breton); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel, du manoir de l'Arbre Argenté, pour les neuf années que notre mère a passées avec vous, à tous les médecins et à tout le personnel de l'UCDG et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci à tous pour votre écoute, votre dévouement, votre patience et toutes les marques d'attention et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 10 mars 2023 de 18 h à 20 h ainsi que le samedi 11 mars de 9 h à 11 h.