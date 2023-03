RODRIGUE, Bruno



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 mars 2023, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédé Monsieur Bruno Rodrigue époux de feu dame Monique Boucher et compagnon de feu dame Mariette Gagnon. Fils de feu dame Marie-Ange Lemieux et de feu monsieur Canut Rodrigue, il demeurait à L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie (feu Stanley Bouchard), Mario (Louise Therrien), Claude (Francine Cyr), Thérèse (Alain Vaillancourt), Roger, René et Danielle (Charles Reekie); ses petits-enfants : Yves, Stefan, Sheldon, Isabelle, Marie-Josée, Marie-Ève, Étienne, Florence, Maxime et Dominik, ainsi que leur conjoint(e) et leur famille. Il était le frère de feu Suzanne (feu Jean-Paul Mailhot), feu Solange, feu Rollande (feu Normand Leblanc), feu Ruth (feu René Leblanc), Liliane (feu Rodolphe Grant), feu Jacques (feu Carole Alarie), feu Constance, Nicolas (Monique Dubé) et Jean (Ghislaine Dunberry). Sont aussi affectés par son départ, les enfants de Mme Mariette Gagnon et leur famille, les membres des familles Boucher, Gagnon et Cordeau, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les excellents soins, ainsi qu'à ceux de la Clinique Savoir (dyalise à domicile) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h.Pour les personnes qui ne pourront être présentes à ce moment, un rassemblement pour la famille et les proches se tiendra également à la suite à l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L'Islet en juin ou juillet prochain.