POULIN, Gustave



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 16 février 2023, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédé paisiblement entouré d'amour monsieur Gustave Poulin, époux de madame Ginette Genois, fils de feu madame Thérèse Rancourt et de feu monsieur Gustave Poulin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Genois; son fils Yvon; sa fille Julie (Sophie Boivin, la fille de celle-ci Megan); ses soeurs: Diane (Richard Lettre), Lucie (Richard Jobin), Francine (Paul Allard); ses frères feu Raynald (Suzanne Germain) et feu Yvon; ses beaux-frères et belles soeurs de la famille Genois: feu Lucille (Roger Juneau), Jacqueline (feu Marc Pépin), feu Gisèle (feu Gabriel Lefebvre), feu André (Claudette Saucier), feu Denise (feu Michel Provençal), Jean-Claude, Jean-Pierre (feu Hélène Mainguy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage aile C du CHSLD Champlain des Montagnes ainsi qu'au Docteur Émilie Boily pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Parkinson de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.