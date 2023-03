GOUPIL, Wilfrid



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 25 février 2023, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur Wilfrid Goupil, époux de feu madame Micheline Pelletier, fils de feu madame Rosa Brousseau et de feu monsieur Wilbrod Goupil. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Dominique et Daniel; ses frères et sœurs: Rock, Guy, Camille, Carmel et Parise ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca